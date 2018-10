Polizeipräsidium Westpfalz / Radfahrer bei Unfall verletzt

Radfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern - Am Dienstagmittag kam es in der Donnersbergstraße Einmündung Daniel-Häberle-Straße zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Ein 54-jähriger Radfahrer wollte gegen 12:50 Uhr an dieser Einmündung die Donnersbergstraße Richtung Volkspark überqueren und missachtete die Vorfahrt eines herannahenden Pkw. Der 22-jährige Pkw-Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und erfasste frontal den 54-Jährigen. Dieser wurde in der Folge noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

