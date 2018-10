Polizeipräsidium Westpfalz / Reifenstecher im Gersweilerweg

Reifenstecher im Gersweilerweg

Kaiserslautern - Zum wiederholten Mal ist eine Frau aus dem Stadtgebiet Opfer eines Reifenstechers geworden. Wie die 40-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, wurden an ihrem Pkw in der Zeit zwischen Mittwochvormittag, 11 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, erneut alle Reifen zerstochen. Es sei bereits der vierte Fall innerhalb eines Jahres. Tatort ist ein Parkplatz im Gersweilerweg. Die Ermittlungen laufen. | cri

