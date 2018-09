Polizeipräsidium Westpfalz / Rostlaube aus dem Verkehr gezogen

Rostlaube aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn - Auf der Bundesautobahn sechs zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn ist einer Funkstreife am Donnerstagnachmittag ein Pritschenwagen aufgefallen, der sich unter seiner offenbar zu schweren Last deutlich zur Seite neigte. Bei der Kontrolle des Gefährtes häuften sich dann schnell die Beanstandungen. Zunächst war der zuletzt 2015 zugelassene LKW offenbar überladen und die Ladung mangelhaft gesichert. So war die schwere Achse nur mit zwei Spanngurten befestigt. Durch das ungleich verteilte Gewicht neigte sich der Wagen deutlich zur Seite, so dass auch die Fahrstabilität nicht gegeben war. Weiterhin war die Ladefläche vollkommen durchgerostet. Als letzte Beanstandung kam noch das falsche Kennzeichen dazu: der LKW war mit einem roten Kennzeichen ausgeschildert, welches nur für Probefahrten und ähnliche Zwecke, nicht aber für Transportzwecke zugelassen ist. Die Beamten untersagten dem Fahrer aus Mannheim die Weiterfahrt, entsprechende Anzeigen kommen jetzt auf ihn zu.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.