Polizeipräsidium Westpfalz / Rucksack und Geldmünze aus Autos ...

Rucksack und Geldmünze aus Autos geklaut

Kaiserslautern - Indem sie eine Scheibe einschlugen, haben sich Autoknacker übers Wochenende in der Mainzer Straße Zugang zu einem Fahrzeug verschafft. Am frühen Montagmorgen stellte die Fahrzeughalterin fest, dass unbekannte Täter an dem Peugeot die Beifahrerscheibe zerstörten und sich einen Rucksack griffen, der im Innenraum lag. Was die Täter nicht wussten: In dem Rucksack befanden sich "nur" Schulsachen und ein Kopfhörer.

Der Wagen stand seit Samstag in Höhe des Hauses Nummer 33; festgestellt wurde der Diebstahl am Montagmorgen um 5.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Auf noch nicht geklärte Weise haben Unbekannte in der Werkstättestraße ein Auto geöffnet. Am Montagmorgen fiel auf, dass jemand den Innenraum durchwühlt hat. Gestohlen wurde lediglich eine 50-Cent-Münze, die in der Mittelkonsole lag. Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, eventuell etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. | cri

