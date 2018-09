Polizeipräsidium Westpfalz / Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern - Am Samstag, den 01.09.2018, um 02:45 Uhr ereignete sich in der Straße Im Unterwald, Kaiserslautern eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Ein Anwohner hörte zuvor einen lauten Knall und konnte beobachten, wie sich der bisher unbekannte Täter von dem Fahrzeug entfernte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.

