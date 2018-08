Polizeipräsidium Westpfalz / Sachen gibt's - Ungewöhnliche ...

Sachen gibt's - Ungewöhnliche Unfallflucht

Kaiserslautern - Unfälle mit Fahrerflucht gehören zwar (leider) zum polizeilichen Alltag, manche Einzelfälle sind jedoch trotzdem ungewöhnlich. So auch ein Vorfall, der sich am frühen Montagmorgen auf, oder vielmehr an der L502 ereignete. Er gehört eindeutig zur Kategorie "Was es nicht alles gibt"...

Hier lief kurz nach 6 Uhr ein Fußgänger im Bereich Espensteig am linken Fahrbahnrand der L502 entlang in Richtung einer Gartenbau-Firma. Zur gleichen Zeit waren zwei Autofahrer auf der L502 in Richtung Kaiserslautern unterwegs, einer davon ein schwarzer Mercedes. Dessen Fahrer setzte an, um den vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Offenbar hielt er dabei nicht genügend Seitenabstand, so dass er den Außenspiegel des anderen Fahrzeugs erwischte und "abrasierte".

Der abgerissene Spiegel flog durch die Luft und traf den Fußgänger am Arm. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt.

Die beiden Autofahrer hielten jedoch nicht an, sondern setzten ihre Fahrt einfach fort. Nach ihnen wird gesucht.

Sowohl die Autofahrer als auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.