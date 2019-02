Polizeipräsidium Westpfalz / Schäferstündchen löst ...

Schäferstündchen löst Polizeieinsatz aus

VG Weilerbach - Ein Zeuge aus der Verbandsgemeinde Weilerbach meldete sich am Mittwochabend bei der Polizei, weil er aus einer Wohnung in der Nachbarschaft eine Frau laut schreien hörte. Zudem vernahm er angeblich einen Mann, der sich anhörte "als wäre er verletzt". Der Mitteiler vermutete, dass die Personen miteinander kämpfen würden und verständigte deshalb die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten jedoch lediglich ein Pärchen wohlauf antreffen. Die 23-jährige Frau gab sichtlich irritiert an, dass sie nur "Spaß" mit ihrem 24 Jahre alten Freund hatte und es zu keinerlei Körperverletzungen kam.

