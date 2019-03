Polizeipräsidium Westpfalz / Sicherstellung von möglichem ...

Sicherstellung von möglichem Diebesgut

Kaiserslautern - Am späten Samstagabend kontrollierte eine Polizeistreife im Bereich des Gersweilerweges eine verdächtige Person, die zunächst einen Rollwagen mit sich führte. Da er kurz vor der Kontrolle versuchte sich des Wagens zu entledigen, schauten die Beamten genauer hin und entdeckten bei ihm mehrere Elektrogeräte und Werkzeuge. Da bei dem verdächtigen Mann bereits in der Vergangenheit Diebesgut aufgefunden worden war und er auch keine Angaben über die Herkunft der Gegenstände machen konnte, kam der Verdacht auf, dass diese wiederum nicht im Eigentum des Mannes stehen könnten. Etwaige Geschädigte eines Diebstahls oder Einbruches werden deshalb gebeten sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

