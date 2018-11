Polizeipräsidium Westpfalz / Spiralschloss durchtrennt und ...

Spiralschloss durchtrennt und Fahrrad geklaut

Kaiserslautern - Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen in der Richard-Wagner-Straße zugeschlagen. Am Dienstagmittag stellte ein Mann fest, dass ein Fahrrad verschwunden ist. Zurück blieb nur das Spiralschloss, mit dem er das Rad an einem Fahrradständer in Höhe des Hauses Nummer 1 gesichert hatte. Die Täter hatten das Schloss einfach durchtrennt und liegen gelassen.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (23.11.), 13 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr. Genauere Hinweise konnte der Fahrradbesitzer leider nicht geben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. | cri

