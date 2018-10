Polizeipräsidium Westpfalz / Straßennässe: Motorradfahrer stürzt

Straßennässe: Motorradfahrer stürzt

Kaiserslautern - Die Polizei warnt die Tage vor dem tückischen Wetter. Laub, Nässe und Glätte sind die "Feinde" der Bereifung. Das musste auch ein 20-jähriger Motorradfahrer am eigenen Leib erfahren. Dieser war am Dienstagmorgen in der Berliner Straße unterwegs und rutschte auf regennasser Fahrbahn mit dem Vorderreifen weg. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. Der junge Mann zog sich hierbei mehrere Schürfwunden und Prellungen an den Knien zu. Auch das Motorrad wurde in Mitleidenschaft gezogen: Es entstand Sachschaden, außerdem trat eine geringe Menge Öl aus dem Fahrzeug. Die Ölspur konnte vor Ort durch die Polizei beseitigt werden. Der Motorradfahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.