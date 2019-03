Polizeipräsidium Westpfalz / Straßensperrung wegen Polizeieinsatz

Straßensperrung wegen Polizeieinsatz

Kaiserslautern - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Mittwochvormittag in Kaiserslautern festgenommen. Weil der Verdacht bestand, dass der 30-jährige Mann bewaffnet ist, wurden die Einsatzkräfte der Kripo Kaiserslautern von Spezialkräften der Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt.

Während des Einsatzes im Zusammenhang mit der Festnahme war am Mittwochvormittag die Pariser Straße vorübergehend gesperrt, beziehungsweise zeitweise nur einspurig befahrbar. Dadurch kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Zum Zeitpunkt der Festnahme saß der gesuchte 30-Jährige als Beifahrer in einem Pkw. Gegen den Mann bestanden Haftbefehle wegen Betrugs sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Nach seiner Festnahme wurde der Mann ins Gefängnis gebracht, wo er nun eine 18monatige Freiheitsstrafe absitzt.

Am Steuer des Wagens, der am Mittwoch in Kaiserslautern gestoppt wurde, saß ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis. Weil er zunächst nicht auf die Anhalteaufforderung der Einsatzkräfte reagiert hatte, sondern einfach weiterfuhr und nach dem Anhalten die Türen nicht öffnete, wird gegen den 25-Jährigen nun ebenfalls strafrechtlich ermittelt. Da er bei seiner Festnahme unter Drogen stand, kommt auf den Mann außerdem eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. | cri

