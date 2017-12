Polizeipräsidium Westpfalz / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern - Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer, den eine Funkstreife am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt angehalten hatte. Der Mann wurde in der Innenstadt einer Kontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten konnten deutlichen Atemalkohol beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei wurde bei den Maßnahmen von einer Streife der amerikanischen Militärpolizei unterstützt.

