Polizeipräsidium Westpfalz / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern - Am Freitag, den 31.08.2018, um 03:45 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass er mit 0,69 Promille alkoholisiert war. Auf ihn kommt nun eine nicht unerhebliche Geldstrafe, so wie in Fahrverbot zu.

