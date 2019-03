Polizeipräsidium Westpfalz / Turnhalle mit Graffiti beschmiert ...

Turnhalle mit Graffiti beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern - Unbekannte haben vergangenen Woche die Sporthalle des Gymnasiums in der Burgstraße mit Farbe besprüht. In hellblauer und schwarzer Farbe verschmutzen Schmierfinken Eingangstüren und Wände. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch (13. März) auf Donnerstag (14. März) Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

