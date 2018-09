Polizeipräsidium Westpfalz / Unfall im Baustellen-Stau - ...

Unfall im Baustellen-Stau - Zeugen gesucht!

B270/Kaiserslautern - Im Baustellen-Stau zwischen Gelterswoog und Hohenecken ist es am Montagmorgen auf der B270 zu einem Unfall gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Kombi. Hinweise auf den Fahrer, das Fahrzeug oder das amtliche Kennzeichen des Wagens nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen.

Gegen 7 Uhr hatte sich an der Baustellenampel der Verkehr zurückgestaut. Ein Motorradfahrer, der aus Richtung Gelterswoog kam, wollte mit seiner Maschine links an den stehenden Fahrzeugen vorbeiziehen.

In diesem Moment zog ein Autofahrer, der mit seinem Wagen in diesem Rückstau stand, aus der Fahrzeugschlange heraus und bog nach links in die Forststraße ab. Den von hinten herannahenden Biker hatte der Fahrer des dunklen Pkw offenbar nicht gesehen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen das linke Heck des Autos, stürzte zu Boden und verletzte sich.

Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden oder den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge folgte dem Wagen noch bis in die Burgherrenstraße und wollte den Fahrer durch Lichthupe zum Anhalten bringen, er verlor den Pkw jedoch aus den Augen.

Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw-Kombi handeln soll. An dem Fahrzeug ist bei der Kollision mit dem Motorradfahrer die linke Heckleuchte zerbrochen. Hinweise bitte unter der oben angegebenen Nummer an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße. | cri

