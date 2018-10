Polizeipräsidium Westpfalz / Unfall mit Radfahrerin

Unfall mit Radfahrerin

Eulenbis - Am Donnerstagnachmittag war eine 49-Jährige mit ihrem Auto auf der K30 in Richtung Weilerbach unterwegs. Kurz vor dem Samuelshof bremste die Frau auf der engen Straße ab, um ein entgegenkommendes Auto vorbeizulassen. Eine Radfahrerin, die hinter der 49-Jährigen fuhr, bemerkte das zu spät. Sie krachte mit ihrem Fahrrad auf den Wagen und flog über das Fahrzeug. Nur durch Ausweichen in den Graben, konnte ein weiteres Fahrzeug einen Zusammenstoß mit der 26-jährigen Radfahrerin verhindern. Beim Sturz zog sich die Frau jedoch schwere Verletzungen an Kopf und Fuß zu. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.