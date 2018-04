Polizeipräsidium Westpfalz / Unfall zwischen Fußgängern

Unfall zwischen Fußgängern

Kaiserslautern - Eine 32-Jährige trat am Mittwochnachmittag in der Königstraße aus einem Wohnanwesen auf den Gehweg, ohne nach rechts und links zu schauen. Genau in diesem Moment näherte sich ein 39-jähriger Passant und die Frau wurde von dem Mann umgelaufen. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

