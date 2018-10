Polizeipräsidium Westpfalz / Unfallflucht

Unfallflucht

Hochspeyer - Am Freitagvormittag kam es zwischen 08:45 und 9 Uhr in der Vogelgesangstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der PKW, ein VW Touran war vor dem Anwesen Nummer 16 abgestellt. Die geschädigte Besitzerin hatte zu diesem Zeitpunkt einen Knall vor ihrem Haus wahrgenommen und war vor die Tür geeilt. Sie konnte aber niemanden mehr feststellen. An ihrem Fahrzeug waren auf der Fahrerseite frische Kratzspuren und türkisfarbene Lackanhaftungen zu sehen. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der Gaustraße bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0631-3692150 zu melden.

