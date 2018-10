Polizeipräsidium Westpfalz / Unfallflucht: Geschädigter gesucht

Unfallflucht: Geschädigter gesucht

Otterbach - Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls in Otterbach.

Ein Autofahrer beobachtete am Montag, wie in der Ortslage ein Lkw beim Vorbeifahren einen geparkten Minivan touchierte und beschädigte. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Lkw und informierte die Polizei. Die Beamten ermittelten den mutmaßlichen Unfallverursacher. Er wird sich wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht verantworten müssen. Vom Geschädigten und dem Minivan fehlt bislang jede Spur. Der Halter des Minivans könnte Zeuge des Unfalls sein und wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

