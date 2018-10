Polizeipräsidium Westpfalz / Unfallflucht kann jeden treffen

Unfallflucht kann jeden (be-)treffen

Kaiserslautern - Mehrere Unfallfluchten sind der Kaiserslauterer Polizei am Montag gemeldet worden. Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf den jeweiligen Verursacher geben können.

Unter anderem wurde am Montagvormittag im Lutrina-Parkhaus in der Badstraße ein BMW gerammt und beschädigt. Die Halterin meldete am frühen Nachmittag, dass sie den Wagen am Morgen gegen 8.45 Uhr auf einer Parkfläche auf der dritten Ebene abgestellt habe. Als sie kurz vor halb 2 wieder zu dem Auto kam, entdeckte sie Streifspuren auf der Fahrerseite an Kotflügel und Tür. Offenbar war jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen.

Eine weitere Anzeige ging aus der Augustastraße ein. Hier entdeckte ein junger Mann aus dem Stadtgebiet, dass jemand übers Wochenende an seinem geparkten Auto den Spiegel abgefahren hatte. Der 23-Jährige gab an, dass er seinen Ford Focus am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 71 abgestellt hatte. Als er nun am Montag gegen 9.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, war der Spiegel kaputt. Hinweise auf den Verursacher oder die genaue Unfallzeit gibt es bislang nicht.

Am Nachmittag wurde auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Merkurstraße ein Skoda Octavia beschädigt. Auch hier muss ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen sein und dabei die rechte Seitentür gerammt haben. An dem Skoda wurden blaue Lackspuren gefunden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Die Unfallzeit dürfte gegen 16.45 Uhr gewesen sein.

In etwa zur gleichen Zeit kam es in der Innenstadt zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Zeugen berichteten anschließend der Polizei, dass sie gesehen hatten, wie der Fahrer eines Mercedes Benz an der Ecke Eisenbahnstraße/Alleestraße an einem Omnibus vorbeiziehen wollte, dabei aber den Bus touchierte. Obwohl die Zeugen dem Mercedes-Fahrer Signale gaben, fuhr der Mann ohne anzuhalten einfach weiter. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Der Fahrzeughalter konnte ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Samstagnachmittag muss es auf einem größeren Parkplatz in der Schanzstraße zu einer Unfallflucht gekommen sein. Die Halterin eines Seat Leon meldete der Polizei am Montag, dass sie ihren Wagen gegen 14.15 Uhr in einer Parklücke abgestellt hatte und etwa 45 Minuten später mit dem Auto wieder wegfuhr. Zu Hause angekommen stellte sie dann fest, dass der Wagen auf der Beifahrerseite beschädigt war. Die Frau war sich sicher, dass der Schaden während der Standzeit auf dem Parkplatz entstanden sein muss. Hinweise auf mögliche Verursacher konnte sie leider nicht geben.

Mutwillig beschädigt wurde unterdessen ein Pkw, der in der Schulstraße abgestellt war. Am späten Sonntagabend stellte der derzeitige Nutzer des Daimler Benz fest, dass unbekannte Täter die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt haben. Es wurden mehrere tiefe Kratzer im Lack gefunden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 21 und 23 Uhr.

Unsere Bitte: Wenn Sie Zeuge eines Unfalls werden - egal ob es ein vermeintlich kleiner Parkplatz-Rempler ist oder eine heftigere Kollision - bitte schauen Sie nicht weg! Merken Sie sich Fahrzeug-Marke und -Farbe sowie insbesondere das Kennzeichen des Verursachers und melden Sie es der Polizei. Ohne Zeugenhinweise sind solche Unfälle meist nur schwer zu klären - und für die Betroffenen heißt das, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer für alle, die Opfer einer solchen Fahrerflucht werden. | cri

