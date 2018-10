Polizeipräsidium Westpfalz / Unter Alkoholeinfluss und ohne ...

Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall verursacht

Kaiserslautern - Eine 17-Jährige aus Ramstein-Miesenbach streifte in der Samstagnacht, vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss und mangelnder Fahrpraxis, in der Martin-Luther-Straße mit dem PKW ihrer Mutter eine Baustellenabsperrung. Wie sich später herausstellte, wurde zwar das Fahrzeug dabei beschädigt, an der Absperrung wurde jedoch kein Schaden festgestellt. Nachdem zwei Zeugen beobachteten, wie die Fahrerin in der Burgstraße das Fahrzeug mehrfach abwürgte und Schlangenlinien fuhr, wurde sie in der Maxstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihr starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug ihrer Mutter ohne deren Wissen benutzt hatte. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an ihre Mutter überstellt.

