Polizeipräsidium Westpfalz / Unübersichtliche Beschilderung ...

Unübersichtliche Beschilderung irritiert Autofahrer

Kaiserslautern - Eine Polizeistreife hat am Dienstagmittag festgestellt, dass die Beschilderung an einer Baustelle in der Schneiderstraße zu Irritationen bei den Autofahrern führte.

Die Beamtem waren mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in der Schneiderstraße beschäftigt. Sie bemerkten, dass viele Autos, die Richtung Bahnhof fuhren, nach kurzer Zeit wieder zurückkamen. Bei einer näheren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Verlängerung der Schneiderstraße in Richtung Eisenbahnstraße ab der Kreuzung Eisenbahnstraße/Marktstraße gesperrt ist. Die Beschilderung, die auf die Sperrung hinweisen sollte, war aber unübersichtlich angebracht. Deshalb fuhren die Fahrzeuge - darunter auch Linienbusse - zunächst bis zur Baustelle weiter. An der Kreuzung Marktstraße mussten die Fahrer dann wenden, weil die Eisenbahnstraße gesperrt ist.

Die Streife verständigte die Stadtverwaltung. Bis zusätzliche Verkehrsschilder beigeschafft wurden, regelte die Polizei den Verkehr am Altenhof, um weitere Gefahrensituationen zu entschärfen. |mhm

