Polizeipräsidium Westpfalz / Unverschlossenes Auto? Keine gute ...

Unverschlossenes Auto? Keine gute Idee!

Kaiserslautern - Dass Autos auch in der hauseigenen Zufahrt nicht sicher sind, musste eine Frau aus dem Stadtgebiet zu Wochenbeginn einsehen. Sie hatte ihren Pkw über Nacht in der Garageneinfahrt in der Breslauer Straße stehen lassen - und den Wagen nicht verschlossen. Als sie am Montagmorgen zu ihrem Auto kam, stellte die Frau fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind, ihn durchsucht und diverse Gegenstände mitgenommen haben. Es fehlen: eine CD-Sammlung, zwei Brillen und etwas Münzgeld.

Täterhinweise konnte die Autobesitzerin nicht geben. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr, und Montagmorgen, 7.15 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. | cri

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.