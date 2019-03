Polizeipräsidium Westpfalz / Vandalen schlagen Autoscheibe ein

Vandalen schlagen Autoscheibe ein

Kaiserslautern - Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas gesehen? Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag haben Unbekannte in der Fabrikstraße an einem Mitsubishi Colt die Heckscheibe eingeschlagen. Offensichtlich ging es den Unbekannten nicht darum, etwas aus dem Wagen zu stehlen. Es fehlte nichts. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

