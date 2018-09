Polizeipräsidium Westpfalz / Verdächtiges Geräusch verrät ...

Verdächtiges Geräusch verrät Ladendieb

Kaiserslautern - Ein verdächtiges Geräusch hat am Montagnachmittag einen Ladendieb verraten. Der Mann hatte gegen 14 Uhr einen Discounter in der Zollamtstraße besucht und war mit einer Jacke in der Umkleidekabine verschwunden. Eine Zeugin, die sich gerade in der Nähe aufhielt, hörte plötzlich ein komisches Geräusch. Sie konnte sehen, wie der Mann Kopfhörer aus einer Verpackung nahm und sie in die Bauchtasche seines Pullovers steckte.

Als der diebische Kunde den Laden verlassen wollte, ohne die Kopfhörer zu bezahlen, sprach die Zeugin ihn an. Der ertappte Dieb warf der Frau die Kopfhörer sowie ein Ladekabel entgegen und wollte flüchten, er konnte jedoch von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgehalten werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Handy gefunden, das ebenfalls aus dem Warensortiment des Marktes stammt. Auf den 40-Jährigen aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt eine entsprechende Strafanzeige zu. | cri

