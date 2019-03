Polizeipräsidium Westpfalz / Vereinsheim ausgebrannt

Vereinsheim ausgebrannt

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) - In einem Vereinsheim im Bereich "Scheckersgraben" hat es am Wochenende gebrannt. Am Sonntagvormittag stellten Vereinsmitglieder fest, dass der Gastraum über Nacht ausgebrannt ist; das Feuer war - offenbar mangels Sauerstoff - von allein erloschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Defekt an einem Ölofen den Brand ausgelöst haben. Der Ofen war am Samstagabend in Betrieb genommen worden, um das Vereinsheim für den bevorstehenden Spielbetrieb am Sonntag aufzuheizen.

Weil die Räumlichkeiten nicht mehr genutzt werden konnten, wurde das für diesen Tag geplante Spiel abgesagt. | cri

