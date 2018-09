Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsregeln missachtet - bei ...

Verkehrsregeln missachtet - bei Unfall verletzt

Kaiserslautern - Was passiert, wenn sich zwei Verkehrsteilnehmer nicht an die "Spielregeln" im Straßenverkehr halten? Es kommt zu einem Unfall! Der Leidtragende war in diesem Fall am Montag ein Fahrradfahrer, der bei dem Unfall stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 69-jährige Fahrradfahrer gegen 11 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch die Rosenstraße gefahren. An der Ecke zur Königstraße kam ihm dann ein 52-jähriger Autofahrer in die Quere, der mit seinem Audi verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung hinweg nach links in die Rosenstraße abgebogen war.

Durch eine Vollbremsung konnte der Radfahrer zwar einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, er kam jedoch zu Fall und verletzte sich. | cri

