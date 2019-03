Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Kaiserslautern - Am gestrigen Freitag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug den Hilgardring in Richtung Mainzer Straße. Auf Höhe der Einmündung Ländelstraße lief plötzlich ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung, konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindern. Der 25-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Westpfalzklinikum verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden im Frontbereich.

