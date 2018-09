Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsunfall nur Sachschaden

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Kaiserslautern - Am Freitag, 31.08.2018, um 15:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Goethestraße/Pariser Straße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer und ein 18-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhren in der genannten Reihenfolge die Goethestraße in Fahrtrichtung Pariser Straße. Beide mussten aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer musste sein Fahrzeug ein Stück zurücksetzen, da ein Bus von der Pariser Straße nach links in die Goethestraße einbiegen wollte. Hierbei übersah er das Fahrzeug des 18-jährigen Mannes und stieß gegen dieses. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.