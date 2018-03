Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Frankenstein - Am Sonntagvormittag kam es in der Hauptstraße in Frankenstein zu einem Auffahrunfall. Bei winterglatter Fahrbahn missachtete ein bislang unbekannter Fahrer an einer Engstelle die Vorfahrt der entgegenkommenden Autofahrerin, weshalb diese ihre Geschwindigkeit stark verringern musste. Der hinter ihr fahrende Autofahrer fuhr der abbremsenden Fahrzeugführerin auf. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein silbernes Auto handeln. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631- 369-2150 zu melden.

