Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsunfallflucht in der ...

Verkehrsunfallflucht in der Hohenecker Straße

Kaiserslautern - Ein 23-Jähriger parkte am Montag sein Auto auf dem Parkplatz des Media-Marktes in der Hohenecker Straße. Als er an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass seine hintere Stoßstange beschädigt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug touchierte und bittet deshalb Zeugen, die zwischen 17 und 18 Uhr eine Unfallflucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 zu melden.

