Polizeipräsidium Westpfalz / Verkehrsunfallflucht nach ...

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß

Kaiserslautern - Weil ein Autofahrer am Mittwoch, zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr, in der Orffstraße den Seitenabstand falsch eingeschätzt hat, stieß er beim Vorbeifahren gegen einen anhaltenden Mercedes. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

