Polizeipräsidium Westpfalz / Versuchter Einbruch auf dem ...

Versuchter Einbruch auf dem Unigelände

Kaiserslautern - Am Freitag um 09.15 Uhr wurde ein versuchter Einbruch in einem Gebäude der Universität in der Paul-Ehrlich-Straße festgestellt. Bislang unbekannte Täter versuchten eine verschlossene Tür zu einem Aufenthaltsraum aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Tel.: 0631/369-2620.

