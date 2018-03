Polizeipräsidium Westpfalz / Versuchter Rollerdiebstahl

Versuchter Rollerdiebstahl

Kaiserslautern - In der Otterberger Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Roller zu stehlen. Vermutlich wurden die Täter bei dem Versuch, das Fahrzeug mitzunehmen, gestört. Der Roller konnte in einiger Entfernung zum ursprünglichen Abstellort aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

