Polizeipräsidium Westpfalz / Vollendete und versuchte ...

Vollendete und versuchte Einbrüche zu Wochenbeginn

Kaiserslautern - Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäfts- und Firmenräume sind der Polizei am Montag gemeldet worden.

In der Salingstraße hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu Büroräumen auf und durchsuchten alles. Ob sie Diebesgut mitnahmen, muss noch geprüft werden. Auf jeden Fall hinterließen die Eindringlinge einigen Sachschaden, da sie einen Schrank aufbrachen und im gesamten Bürogebäude den Inhalt eines Feuerlöschers versprühten. Tatzeit: zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 5 Uhr.

Im Versuchsstadium stecken geblieben ist ein Einbruch im Stadtteil Hohenecken. Hier manipulierten Unbekannte an den Türen einer Bäckerei "Im Erfenbacher Tal"; es gelang ihnen jedoch nicht, in die Räume einzudringen. Die Täter mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Tatzeit auch hier: die Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 19.45 und 3.50 Uhr.

Ebenfalls erfolglos blieben Einbrecher in der Mannheimer Straße. Hier wollten sie sich Zugang zum Verkaufsraum einer Apotheke verschaffen. Das Aufhebeln der Eingangstür misslang jedoch. Die Tatzeit dürfte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18.30 und 9 Uhr, gewesen sein.

Gemeldet wurde am Montag außerdem noch ein Einbruch in eine Schrebergartenanlage in der Entersweilerstraße. Der betroffene Grundstücksbesitzer teilte mit, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen gewaltsam in sein Gartenhaus eingedrungen sind und diverse Werkzeuge mitgenommen haben. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Täterhinweise gibt es bislang nicht. | cri

