Polizeipräsidium Westpfalz / Von Straße abgekommen - in ...

Von Straße abgekommen - in Böschung geprallt

Kaiserslautern - Auf regennasser Fahrbahn hat ein Autofahrer am Montagabend auf der B270 einen Unfall gebaut. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 30-jährige Mann in Richtung Weilerbach unterwegs, als er kurz nach 20 Uhr auf gerader Strecke mit seinem Pkw nach rechts von der Straße abkam.

Der Skoda Octavia geriet in den seitlichen Graben und schlug in die Böschung ein. Von dort wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo sich der Wagen unkontrolliert drehte. Die Folge: Er kam erneut von der Straße ab, prallte ein weiteres Mal gegen die Böschung und rutschte dann daran entlang, bevor er schließlich in Fahrtrichtung im Graben liegen blieb. An dem Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein.

Der Fahrer zog sich ein Schleudertrauma zu; er wurde zusammen mit einem fünf Jahre alten Mädchen, das auf der Rückbank des Pkw gesessen hatte, für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. | cri

