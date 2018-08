Polizeipräsidium Westpfalz / Vorfahrtsunfall mit ...

Vorfahrtsunfall mit leichtverletzter Person

Enkenbach-Alsenborn - Am Freitagmorgen, gegen 05:45 Uhr, missachtete ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Enkenbach-Alsenborn, an der Einmündung Zur Unteren Eselsmühle, die Vorfahrt eines 51-jährigen PKW-Fahrers aus Nußbach, der die B 48 von Münchweiler kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.