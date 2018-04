Polizeipräsidium Westpfalz / Vorsicht: Falscher Polizist am ...

Vorsicht: Falscher Polizist am Telefon!

Westpfalz - In den vergangen Tagen häufen sich wieder die Meldungen in der Westpfalz über falsche Polizeibeamte. Die Betrüger geben sich am Telefon gegenüber Bürgern als Polizeibeamte aus. Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen, um Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände herauszugeben. Häufig nutzen die Straftäter eine spezielle Technik, die auf dem Telefondisplay der Angerufenen mit oder ohne Ortsvorwahl die Notrufnummer 110, die der örtlichen Polizeidienststelle oder des Bundeskriminalamtes anzeigt.

Vor diesen kriminellen Machenschaften möchten wir ältere Menschen schützen. Helfen Sie mit! Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und in der Familie über die Tipps der Polizei.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat sich mit diesem Thema befasst und hierzu Informationen herausgegeben, die unter nachfolgendem Link zu finden sind: https://s.rlp.de/o4vlL.

Einen Infobrief zum Thema "Falsche Polizeibeamten - Redet mit Euren Eltern und Großeltern" finden Sie im Anhang.

