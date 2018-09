Polizeipräsidium Westpfalz / Wer saß am Steuer?

Wer saß am Steuer?

Kaiserslautern - In der Zu- und Ausfahrt eines Parkplatzes am Opelkreisel hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Für zwei Beteiligte hat der Zusammenstoß nicht nur ein gesundheitliches Nachspiel. Gegen sie wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, beziehungsweise Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 18 Uhr, als eine Familie mit ihrem Mercedes Benz den Parkplatz eines Möbelhauses in Richtung Opelkreisel verlassen wollte. Dabei verlor der Fahrer offenbar den Überblick über die verschiedenen Fahrspuren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Als er erkannte, dass ihm ein Pkw entgegenkommt, wich er zwar noch aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fiat Punto nicht mehr vermeiden.

Die 19-jährige Fiat-Fahrerin zog sich bei der Kollision eine Verletzung am Handgelenk zu. Ihr Wagen wurde zudem so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme gab es unterschiedliche Angaben, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Verursacherfahrzeugs saß. Recherchen ergaben, dass beide Personen, die in Frage kommen, keine Fahrerlaubnis besitzen. Ein Strafverfahren wird also in jedem Fall eingeleitet, und auch die Halterin des Mercedes muss mit einer Anzeige rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.