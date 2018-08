Polizeipräsidium Westpfalz / Wer vermisst Getränke?

Wer vermisst Getränke?

Kaiserslautern - Passanten wurden am Dienstagvormittag auf einen Mann in der Münchstraße aufmerksam, der mehrere Kisten Wasser und diverse Paletten Bier in einen Schacht gekippt hat. Weil die Situation den Zeugen merkwürdig vorkam, suchten sie das Gespräch mit dem jungen Mann. Dieser schmiss daraufhin die Sprudelkisten in ein nahegelegenes Gebüsch und ergriff mitsamt Bierpaletten die Flucht. Da die genauen Hintergründe nicht geklärt sind, könnte es sich um einen Dieb handeln, der die Getränke gestohlen hatte und nun das Pfandgeld des Leerguts erhalten möchte. Die Person wird wie folgt beschrieben:

Circa 17-18 Jahre alt, dunkelblonde Haare, hellgraue Jogginghose, hellgraues T-Shirt, schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/ 369-2150.

