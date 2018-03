Polizeipräsidium Westpfalz / Wertgegenstände aus Autos gestohlen

Wertgegenstände aus Autos gestohlen

Enkenbach-Alsenborn - Ein auf dem Beifahrersitz liegender Geldbeutel in der Diemerstraße Straße erregte in der Nacht zum Mittwoch die Aufmerksamkeit unbekannter Täter. Sie schlugen die Beifahrerscheibe des Pkw ein und nahmen den Geldbeutel mit. In gleicher Nacht stahlen Unbekannte aus einem Ford C-Max, der in der Randsiedlung geparkt war, weitere Gegenstände. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.