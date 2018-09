Polizeipräsidium Westpfalz / Wo ist das Leihfahrrad geblieben?

Wo ist das Leihfahrrad geblieben?

Kaiserslautern - Ein Leihfahrrad der Stadtverwaltung ist in den vergangenen Tagen in der Münchstraße gestohlen worden. Ein Student hatte sich das Fahrrad geliehen und am Samstagabend (15.09.) gegen 21 Uhr gegenüber der Stiftskirche an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Ringschloss verschlossen. Als der 30-Jährige am Sonntagnachmittag das Rad wieder holen wollte, war es nicht mehr da.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem Rad zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. | cri

