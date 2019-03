Polizeipräsidium Westpfalz / Woher stammt die Kettensäge?

Woher stammt die Kettensäge?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) - Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Kaiserslautern der Fund einer hochwertigen Kettensäge der Marke Stihl, Modell "024 AV Super" gemeldet. Nach Angaben des Finders habe er diese Kettensäge auf seinem Grundstück in Queidersbach entdeckt. Da es in letzter Zeit zu mehreren Einbrüchen in diesem Bereich gekommen sei, vermutete der Mann nun, dass die Kettensäge gestohlen sein könnte.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kettensäge machen oder Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer geben können, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -