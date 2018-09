Polizeipräsidium Westpfalz / Wohnhausbrand: Polizei schließt ...

Wohnhausbrand: Polizei schließt Brandstiftung aus

Enkenbach-Alsenborn - Drei Häuser sind am Mittwoch in der Daniel-Häberle-Straße bei einem Brand beschädigt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/8V9uV).

Spezialisten der Polizei und ein Brandsachverständiger haben am Freitag den Brandort untersucht. Demnach war das Feuer im Bereich eines Schuppens ausgebrochen und griff auf die zwei unmittelbar angrenzenden Häuser über. Aktuell konnten die Ermittler keine Hinweise finden, die auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung hindeuten. Zurzeit wird Brandstiftung ausgeschlossen. Das abschließende Ergebnis des Gutachters liegt noch nicht vor. Durch das Feuer wurden zwei Häuser unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Freunden und in einem Hotel unter. In ein drittes Haus, das in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnten die Bewohner zwischenzeitlich wieder zurückkehren. |erf

