Polizeipräsidium Westpfalz / Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kaiserslautern - Am Freitagnachmittag, 16:25 Uhr, ereignete sich in der Burgstraße Kreuzung Mühlstraße ein Verkehrsunfall. Ein PKW musste beim Abbiegen von der Burgstraße in die Mühlstraße wegen einer querenden Fußgängerin abbremsen. Etwa zeitgleich soll ein E-Bike Fahrer aus der Schönstraße kommend zwei Fahrradfahrer vor ihm überholt und dann mit dem auf der Kreuzung stehenden Auto zusammengeprallt sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.