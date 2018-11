Polizeipräsidium Westpfalz / Zugeschlagen und abgehauen

Zugeschlagen und abgehauen

Kaiserslautern - Am frühen Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, wurden die Beamten in die Marktstraße, Ecke Fruchthallstraße, zu einer stark blutenden Person gerufen. Dieser wurde von einem bislang unbekannten Mann grundlos geschlagen. Der 28-jährige Mann wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 0631-3692150 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.