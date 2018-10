Polizeipräsidium Westpfalz / Zwei Autos kommen sich in die Quere

Zwei Autos kommen sich in die Quere

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) - In die Quere gekommen sind sich am Montagnachmittag zwei Pkw auf der L382 zwischen Baalborn und Otterberg. Ein 66-jähriger Mann, der mit seinem Auto samt Anhänger in Richtung Otterberg fuhr, wollte kurz nach dem Ortsausgang von Baalborn nach links in einen Waldweg abbiegen. Nach Angaben des Mannes setzte er den Blinker und verringerte die Geschwindigkeit - und als er schon im Begriff war, seinen Wagen nach links zu lenken, kam von hinten ein anderes Fahrzeug und wollte ihn überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem aber glücklicherweise niemand verletzt wurde. | cri

