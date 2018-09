Polizeipräsidium Westpfalz / Zwischen Autos durchlaufen ist ...

Zwischen Autos durchlaufen ist keine gute Idee!

Kaiserslautern - Um den Bus noch zu erreichen, ist eine Frau mit ihren beiden Kindern am Dienstagnachmittag in der Burgstraße über die Fahrbahn gerannt. Den jüngeren Sohn hatte sie an der Hand, der ältere lief vor ihr über die Straße. Dabei kreuzte der 8-jährige Junge so unvermittelt die Fahrspur eines 56-jährigen Autofahrers, dass dieser eine Vollbremsung hinlegen musste. Trotzdem konnte der Mann nicht verhindern, dass er das Kind am Bein erwischte. Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

