Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180223-2: Einbruch in ...

Rhein-Erft-Kreis - Diebe hatten am Freitagmorgen (23. Februar) ein Fenster des Gebäudes an der Daimlerstraße gewaltsam geöffnet.

Unbekannte überstiegen gegen 02:30 Uhr den Zaun des Geländes und hebelten ein Fenster der Werkstatthalle auf. Die Täter durchsuchten die Räume des Autohauses und entwenden dort nach bisherigen Erkenntnissen eine Taschenlampe und eine Schachtel Zigaretten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Verdächtiges in diesem Bereich bemerkten. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu wenden. (wp)

