Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180319-4: Festnahmen ...

180319-4: Festnahmen nach Manipulation von Geldautomaten- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei hat am Samstagabend (17. März) eine Frau (26) und einen Mann (26) festgenommen. Beide hatten einen Geldautomaten in der Straße Am Falder manipuliert.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18:00 Uhr, wie das Täter-Duo einen Geldautomaten für "Cash Trapping" präparierte. Bei dieser Betrugsmasche wird der Geldausgabeschacht von Geldautomaten so manipuliert, dass die auszuzahlende Bargeldsumme im Ausgabeschacht hängen bleibt. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die beiden Tatverdächtigen aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festnahm. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen ist der Beschuldigte mit gleicher Arbeitsweise bereits in 13 Fällen im Rhein-Erft-Kreis in Erscheinung getreten. Der 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizei rät bei der Abhebung an Geldautomaten zur Vorsicht. Wird bei einem Abhebevorgang Geld nicht ausgezahlt, sollten die Betroffenen unbedingt am Geldautomaten verbleiben und Kontakt zur Bank oder Polizei aufnehmen. (nh)

